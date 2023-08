Poison Ivy e Harley Quinn sono troppo impegnate per commettere crimini nel cosplay di clairthompsn

Il mondo DC è composto da fumetti, film live action e prodotti di animazione. Tra i migliori degli ultimi anni vi è la serie dedicata ad Harley Quinn e Poison Ivy, nella quale le due stringono una relazione. Ora, possiamo vedere un cosplay ispirato a tali versioni dei personaggi, condiviso tramite Instagram da clairthompsn.

clairthompsn ci mostra il doppio cosplay di Harley Quinn e Poison Ivy. Si tratta di tre scatti che rappresentano in tre semplici frame la passione tra le due donne, che si avvicinano l'una all'altra. Questa struttura permette di trasformare un medium spesso statico in un atto in movimento, che riesce a raccontare una storia senza bisogno di alcuna parola. Anche i costumi sono ottimi e riescono a ricreare i personaggi alla perfezione.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Poison Ivy e Harley Quinn condiviso da clairthompsn? I personaggi DC sono stati ricreati nel modo migliore oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?