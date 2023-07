Sword Art Online: il cosplay di Asuna di sera_inaa è arte sotto ogni punto di vista

Sword Art Online è da molto una delle serie preferite dagli appassionati di animazione, grazie ai suoi molti personaggi e ai vari archi narrativi. Uno dei più apprezzati potrebbe però essere quello di Alfheim. In questo regno troviamo elfi e fate e Asuna diventa Titania, imprigionata e in attesa di essere salvata. Ora, possiamo ammirare questa versione di Asuna in cosplay, realizzato da sera_inaa.

sera_inaa propone Asuna con le sue vesti bianche e i fiocchi rossi, nel mentre - in posa plastica - ammira il cielo proteggendosi il volto con una mano. In questa versione da ninfa, Asuna è in cima a una cascata dove sembra quasi che la usa lunga veste si trasformi in acqua tra le roccie.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Asuna realizzato da sera_inaa? Il personaggio di Sword Art Online è stato ricreato nel modo migliore oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?