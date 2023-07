Simon The Sorcerer: Origins, abbiamo intervistato gli italianissimi Smallthing Studios

Più che un'intervista, che alla fine c'è stata davvero, questo è il resoconto di due giorni passati tra le colline umbre insieme a diversi sviluppatori italiani entrati a far parte del progetto Leonardo Interactive, di cui potete leggere più approfonditamente qui . Tra questi la piccola ma importantissima delegazione di Smallthing Studios formata da Massimiliano Calamai, fondatore e collante fondamentale nella realizzazione del progetto Simon The Sorcerer: Origins , Micaela Ballestracci come producer e Fabrizio Rizzo, giovane a affamatissimo lead designer alle prese con un debutto decisamente promettente.

Tra veterani e nuove leve

Simon The Sorcerer Origins: lo stile grafico scelto è alquanto convincente, vanno ancora limate certe animazioni

Con Massimiliano Calamai, prevalentemente per via telematica, ci conosciamo da tempo perché due appassionati di videogiochi così prima o poi si (ri)conoscono, ed è stato inoltre gradito ospite nel nostro Cortocircuito in cui, tra l'altro, promette di tornare. Nonostante non ci fossimo mai visti di persona, la confidenza è rimasta pressoché la stessa anche dopo la prima stretta di mano che in fondo, se proprio vogliamo dirla tutta, è stato un bell'abbraccione liberatorio. Sto raccontando il motivo per cui sono riuscito ad avvicinarmi tanto a loro, persino nei momenti di preparazione dove la professionalità ha inevitabilmente scazzottato con l'emozione. Specialmente quella di Fabrizio Rizzo che, al contrario di Massimiliano Calamai con il suo passato enorme (Artematica, Sega, Psygnosis, Simulmondo), è alle sue prime esperienze ma comunque arruolato per condurre la presentazione davanti ai giornalisti. Col suo sguardo rigoroso, Micaela Ballestracci seguiva e indirizzava utilizzando solo gli occhi.

Del resto la partita è estremamente importante, per loro e per il gruppo Leonardo Interactive alla ricerca di un successo internazionale finalmente convincente, se non addirittura da svolta. Simon The Sorcerer: Origins può farcela? Le qualità ci sono, come anche un certo tempismo visto che il genere delle avventure grafiche, in una forma e nell'altra, sta lentamente tornando alla ribalta. Grande volano di questo revival il ritorno di Monkey Island in diverse forme, e il conseguente successo che fa ben sperare anche quest'insolente maghetto che personalmente mi accompagna fin da quando, nel 1993, debuttò nei negozi. Ho ancora la confezione viola, e ricordo di averlo amato particolarmente e in modo del tutto inatteso: perché Simon The Sorcerer sembra più dolce di quanto in realtà poi sia, con le sue battute al vetriolo di chiaro stampo anglosassone.