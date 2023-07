Annunciato il Polo del Videogioco Made in Italy, nuovo evento creato da Leonardo Interactive

Il publisher italiano Leonardo Interactive ha lanciato il Polo del Videogioco Made in Italy, ovvero un appuntamento che sarà annuale e che è dedicato a vari esponenti dello sviluppo videoludico in Italia, per creare un collegamento tra diverse realtà che si occupano di questa industria.

Leonardo Interactive ha raggiunto una notevole notorietà soprattutto con Dry Drowning e il più recente Shattered Heaven e, nel corso dei L>I Days, ha deciso di farsi promotore di un evento che punta a "fare sistema tra aziende, istituzioni e associazioni di categoria", in modo da avere una direzione chiara e comune come chiave per il futuro.

Il primo evento si è tenuto a Spoleto in questi giorni: da qui sono emersi diversi dati interessanti che hanno messo in evidenza la recente crescita globale di questo mercato. Il rapporto annuale di IIDEA, l'associazione di categoria dell'industria dei videogiochi italiana, riferisce infatti che il panorama italiano dello sviluppo videoludico ha effettuato un passaggio da una realtà fatta di start up a una di piccole e medie imprese.

In base a questi dati, è emerso che il numero degli addetti è cresciuto del 50% in due anni, arrivando a coinvolgere nella produzione di videogiochi 2.400 professionisti , mentre il fatturato generato nel 2022 si aggira tra 130 e 150 milioni di euro registrando un incremento del 30% rispetto all'anno precedente, che fa ben sperare per il futuro.