Quantum Error: nuovi gameplay trailer, il team chiarisce le affermazioni su Xbox e PS5

La cosa non è passata inosservata, considerando anche la stranezza di parlare meglio di una versione rispetto all'altra per quanto riguarda un gioco che sta per essere lanciato come multipiattaforma. Le polemiche che sono emerse hanno portato a un chiarimento ulteriore da parte degli sviluppatori, che hanno spiegato meglio quello che intendevano dire.

Quantum Error su PS5 o Xbox, il chiarimento di TeamKill Media

"Non abbiamo detto che il gioco non funziona su Xbox, il gioco va a 60 fps con la stessa qualità grafica sia su Xbox che su PS5", ha spiegato TeamKill Media in un successivo tweet. "Abbiamo solo fatto presente che l'SSD su Xbox è più lento e che dobbiamo trovare un modo per compensare. Abbiamo un combattimento con un boss in Quantum Error che ci fa passare istantaneamente da un livello a un altro per 4-5 volte come succede in Ratchet and Clank e, senza la velocità extra dell'SSD di PS5, questo combattimento potrebbe rallentare o causare dei blocchi, che potrebbero peggiorare l'esperienza".



A dirla tutta anche questa spiegazione può risultare un po' fallace, visto che proprio di recente abbiamo visto che Ratchet and Clank su PC funziona anche con un hard disk meccanico, o comunque ha un qualsiasi SSD come richiesta anche raccomandata, dunque per una soluzione simile dovrebbe bastare anche la memoria a stato solido di Xbox. Come fatto presente da qualcuno nelle risposte al tweet, è possibile che gli sviluppatori decidano di usare la soluzione del DirectStorage per migliorare le prestazioni, staremo a vedere.

Intanto, in questa pagina possiamo vedere un paio di esempi di come si mostra Quantum Error.