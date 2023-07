Quantum Error meglio su PS5 per l'SSD superiore a Xbox Series X|S, per gli sviluppatori

Proprio mentre la magia dell'SSD di PS5 sembrava affievolirsi, visto il caso di Ratchet and Clank fruibile su PC anche con un hard disk meccanico , è dunque arrivato il tweet di TeamKill Media, che ha spiegato come Quantum Error sia stato sviluppato specificamente su PS5 e stia incontrando dei problemi su Xbox Series X|S, spiegando che la console Sony è la piattaforma migliore su cui giocare il titolo in questione.

Quantum Error è progettato per l'SSD di PS5

Secondo quanto riferito da TeamKill Media, l'ottimizzazione su Xbox sta prendendo più tempo perché il gioco apparirebbe limitato dall'SSD con velocità inferiore rispetto a quello di PS5, che ha invece consentito di realizzare appieno la grandiosa visione dell'horror cosmico in questione.



Al di là del fatto che sia vero o no, esaltare una versione a discapito di un'altra risulta essere un'idea piuttosto bizzarra da parte di un team che dovrebbe promuovere un gioco su più piattaforme. C'è da dire che Teamkill Media ha adottato da subito una furba strategia comunicativa per il suo gioco, incentrata sul far parlare di Quantum Error il più possibile attraverso Twitter.

Qualcosa del genere l'abbiamo vista fin dall'annuncio del gioco indie in questione, che ha raggiunto subito una notevole notorietà essendo stato presentato come uno dei primi giochi in assoluto per PS5, salvo poi arrivare vari anni dopo ed essere multipiattaforma e cross-gen.