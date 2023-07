Naruto: trailer di presentazione per i nuovi episodi dell'anime in arrivo a settembre

Come risulta visibile nel video riportato qui sopra, le scene che compongono il trailer mostrano il giovane Team 7 originale, con Naruto, Sakura e Sasuke impegnati nelle prime sfide sotto la guida di Kakashi. Non sembrano esserci elementi nuovi, dunque non è chiaro se i quattro episodi siano destinati a raccontare elementi inediti della storia.

Studio Pierrot, il team responsabile dell'originale, è tornato in azione per creare quattro nuovi episodi di Naruto, che ripercorrono la storia classica e, a quanto pare, si incentrano sull' arco originale della serie, precedente rispetto a Shippuden.

Naruto sta per tornare con nuovi episodi : la celebre serie anime basata sul manga di Masashi Kishimoto tornerà a settembre con quattro nuovi episodi inediti per festeggiare il 20° anniversario della serie, e la casa editrice ha pubblicato un primo trailer di presentazione per questi.

I 20 anni di Naruto

È probabile che i nuovi episodi di Naruto siano in verità delle rielaborazioni di pezzi di storia già raccontati in precedenza, riproposti con nuovo design e animazioni al passo con tecnologie e gusti più moderni. Per saperne di più, in ogni caso, non resta che aspettare il lancio di questi nuovi episodi.

Come riferito in precedenza, i nuovi episodi di Naruto verranno trasmessi in Giappone a partire dal 3 settembre 2023. All'interno delle celebrazioni per il 20° anniversario della serie rientra anche la nuova storia breve creata da Masashi Kishimoto e incentrata su Minato, che racconta tra le altre cose le origini del Rasengan, oltre al sondaggio sul personaggio più popolare dal quale è emerso vincitore proprio il Quarto Hokage.