Sega potrebbe rilanciare Altered Beast e Gunstar Heroes, per un leaker

Il solito Nick "Shpeshal Nick" Baker ha lanciato nuove voci di corridoio su un possibile ritorno di Altered Beast e Gunstar Heroes da parte di Sega, con entrambi i giochi che potrebbero attraversare un qualche trattamento in stile remake o remaster.

Il noto leaker, che a dire il vero ha un curriculum non del tutto convincente ma che in certi casi ha comunque fornito informazioni azzeccate, ha riferito la questione durante la nuova puntata del podcast Xbox Era, riferendo che Sega avrebbe intenzione di rilanciare Altered Beast e Gunstar Heroes, ma senza aggiungere grandi dettagli al riguardo.

La fonte da cui avrebbe ricevuto l'informazione, riferisce Baker, non ha potuto approfondire la questione, dunque non sappiamo se questi rilanci riguardino remaster, remake o nuovi capitoli, ma ci sarebbe l'intento programmatico, da parte di Sega, di far tornare sul mercato queste due serie.

Si tratterebbe di un progetto all'interno della generale rivalutazione delle proprietà intellettuali di Sega. Altered Beast e Gunstar Heroes rientrano nell'ampio bagaglio di titoli famosi da parte dell'etichetta nipponica che però non ha più trovato spazio sul mercato.