PlayStation in sala operatoria: eseguito un intervento con DualShock e robot Ily

È notizia di questi giorni che il DualShock 4, il controller di PlayStation 4, è stato utilizzato per un intervento in endoscopia presso l' ospedale Mauriziano di Torino , in cui un paziente 50enne è stato operato di calcolosi renale complessa.

Il DualShock 4 in sala operatoria

Il DualShock 4 modificato per il robot Ily

Nella foto si vede la forma del DualShock 4, con tanto di tasto centrale "PlayStation" in bella vista. Il resto del controller è stato modificato per essere più consono all'utilizzo, con la riduzione dei tasti frontali e delle coperture ad hoc che riguardano il robot Ily.

Il controller viene utilizzato per controllare il braccio robotico, il quale è in grado di localizzare i calcoli con estrema precisione e distruggerli utilizzando un laser pulsato utilizzato anche per altre tipologie di operazioni chirurgiche.

Si tratta della più recente evoluzione di tale strumentazione robotica per il trattamento di patologie come i calcoli, su cui l'ospedale Mauriziano di Torino è specializzato da anni. In base a quanto riferito, questa dovrebbe essere la prima volta in cui è stato usato il controller PlayStation per guidare il robot Ily, già in funzione da un po' di tempo.