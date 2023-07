Remnant 2 è enorme: nemmeno in 400 ore si può vedere tutto, dice Gunfire Games

Remnant 2 appare come una notevole evoluzione sull'ottima base già posta dal primo capitolo, ma la sua estensione sembra essere davvero impressionante, considerando che secondo gli sviluppatori nemmeno in 400 ore di gioco è possibile vederne tutti i contenuti.

Ovviamente bisogna un po' tarare le dichiarazioni da parte degli sviluppatori di un titolo vicino al lancio sul mercato, ma è piuttosto evidente che Remnant 2 abbia dalla sua, in effetti, un mondo di gioco piuttosto vasto. Per questo motivo, il team Gunfire Games ha parlato di possibilità di "Vedere o ottenere il 100% di tutto quello che il titolo ha da offrire", definizione effettivamente un po' vaga ma verosimile.

"Nemmeno i giocatori hardcore che hanno raggiunto più di 400 ore di gioco, i redattori che hanno avuto l'accesso anticipato o gli stessi sviluppatori interni", secondo il team di sviluppo, "hanno visto o ottenuto il 100% di tutto quello che c'è in Remnant 2".

Questo è quanto ha riferito, in particolare, il principal designer Ben Cureton, che ha riferito su Twitter come il nuovo gioco sia ricco di segreti e cose da scoprire. Questo non vuol dire che sia impossibile concluderlo, al contrario il team ha lavorato per rendere gli obiettivi piuttosto raggiungibili.