Remnant 2, video di gameplay con i primi 16 minuti della campagna

L'azione in-game

Il filmato che trovate qui sopra mostra in maniera eloquente alcuni dei pregi di Remnant 2, che sulle prime sembra quasi citare The Last of Us, salvo poi mettere in campo le meccaniche sparatutto che caratterizzano la serie e introdurre i mostruosi nemici che ci troveremo ad affrontare durante la campagna.

Come detto, non mancano i colpi di scena: i due personaggi iniziali vengono salvati sul più bello da una seconda coppia ed è così che viene a costituirsi la cooperativa di Remnant 2, senza dubbio una delle feature più interessanti ed efficaci del gioco.