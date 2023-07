PS5 Pro, parte il toto specifiche e c'è chi sogna Zen 5 e RDNA 4

Laddove Sony dovesse davvero aggiudicarsi una componentistica del genere per PS5 Pro , ciò implicherebbe un boost prestazionale davvero importante per la nuova console; a maggior ragione in combinazione con FSR 3, che includerà una soluzione di frame generation del tutto simile a quella del DLSS 3.

PS5 Pro è appena emersa dai rumor ed è già partito il toto specifiche , in questo caso con il noto content creator Okami che ha parlato di Zen 5 e RDNA 4 , le nuove architetture che AMD lancerà sul mercato nel corso del prossimo anno.

Dunque quali saranno le specifiche di PS5 Pro?

Considerando le scelte effettuate per PS5, è lecito supporre che per un upgrade hardware Sony possa puntare nuovamente su di una soluzione custom in collaborazione con AMD che vada ad adottare le architetture Zen 4 e RDNA 3, o qualcosa che vi si avvicini parecchio.

Certo, l'idea di uno step ulteriore, che includa dunque una via di mezzo fra Zen 4 e Zen 5, fra RDNA 3 e RDNA 4, è senz'altro suggestiva e chissà, magari immaginando il modello Pro come una macchina pensata per puristi, proposta dunque a un prezzo importante, potrebbe anche essere fattibile. Voi che ne dite?