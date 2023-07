PS5 Pro, Project Trinity: primi dettagli sulla nuova PlayStation da un noto leaker

A quanto pare Project Trinity è il nome in codice di PS5 Pro, e il noto leaker Tom Henderson ha pubblicato i primi dettagli sulla nuova e più potente console Sony, di cui si vocifera da ormai un po' di tempo.

Come sappiamo, Microsoft non prevede nessuna versione Pro di Xbox Series X ma stando ad alcune fonti, che Henderson ritiene attendibili, la casa giapponese non la pensa allo stesso modo e starebbe appunto sviluppando una PlayStation 5 Pro.

Nome in codice Trinity, come detto, a mantenere la coerenza con il mondo di The Matrix voluta finora dai progettisti Sony (vedi Project Neo e Project Morpheus, rispettivamente PS4 Pro e PlayStation VR), la console sarebbe in fase di progettazione dall'inizio del 2022, con già degli eventi interni organizzati e i kit di sviluppo che verranno consegnati alla maggior parte degli studi entro novembre 2023.