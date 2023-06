Xbox Series X|S: nessuna versione 'Pro' prevista, dice Digital Foundry

Come era emerso già in precedenza, anche Digital Foundry sembra aver confermato che Microsoft non ha intenzione di lanciare una versione "Pro" di Xbox Series X|S, ovvero una "mid-gen" come quella di Xbox One X o PS4 Pro.

In base a quanto riferito dalla testata britannica in un recente "DF Direct Weekly", che raccolgono le notizie settimanali, i giornalisti hanno riferito di aver sentito, dalla stessa Microsoft, che Xbox Series X sarebbe stata progettata già con l'idea di essere una sorta di "mid-gen refresh", ovvero una macchina in grado di rappresentare una progressione tecnologica intermedia all'interno della generazione.

Non è chiaro chi abbia riferito questo, ma secondo Digital Foundry sarebbero le parole della stessa Microsoft.

In sostanza, secondo questa visione Xbox Series S rappresenterebbe il modello di base della nuova generazione, mentre Xbox Series X dovrebbe avere potenza in abbondanza per rappresentare anche il rilancio tecnologico di metà generazione. Ovviamente non si tratta di informazioni che possiamo prendere come ufficiali, ma secondo la testata arriverebbero da Microsoft stessa.

La questione potrebbe essere condivisibile, se non fosse che continuano le voci di corridoio su una presunta PS5 Pro che sarebbe data quasi per certa sul fronte Sony. Nel caso questa dovesse realizzarsi in un prossimo futuro, è difficile pensare che Microsoft non risponda con una propria console aggiornata, ma attendiamo di vedere come si svilupperà la questione.