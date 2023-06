AOC presenta AGON PRO AG276QZD, nuovo monitor da gaming OLED: prezzo e caratteristiche

AOC ha presentato ufficialmente AGON PRO AG276QZD, un nuovo monitor da gaming OLED da 26,5 pollici caratterizzato da prestazioni straordinarie. Disponibile a partire da questo mese, al prezzo di 999€, il dispositivo vanta specifiche davvero interessanti.

Parliamo infatti di uno schermo con risoluzione QHD (2560 x 1440 pixel), frequenza di aggiornamento da 240 Hz e un tempo di risposta GtG pari a 0,03 millisecondi. L'illuminazione per pixel tipica del pannello OLED garantisce un elevato rapporto di contrasto, neri perfetti e una vasta gamma cromatica (10 bit e copertura DCI-P3 al 98,5%), ideale per i giocatori che vogliono un'esperienza visiva di qualità e prestazioni elevate.

Il design asimmetrico e sorprendente, con una finitura nera e grigia a due toni, rende l'AG276QZD non solo un piacere per la vista, ma gli ha anche fatto guadagnare il Red Dot Design Award nel 2022. Con il supporto HDR10, il monitor AG276QZD offre immagini spettacolari e una precisione dei colori eccezionale, creando un ambiente di gioco immersivo, sia nei giochi multigiocatore veloci e competitivi come gli sparatutto, che nei MOBA o nei giochi d'azione, o nei giochi per giocatore singolo, basati su una trama e visivamente impressionanti.

L'ampia gamma cromatica assicura colori vividi e naturali, dando vita a ogni scena sullo schermo e rendendo il monitor adatto sia al gioco che alla creazione di contenuti. Pensato per gli appassionati di esport, che possono apprezzare le sue funzionalità come il sistema di sgancio rapido per una facile installazione e la maniglia ergonomica, l'AG276QZD è ideale per LAN party e tornei: un lucchetto Kensington garantisce la sicurezza del monitor anche in questi ambienti pubblici.

La base occupa poco spazio sulla scrivania, lasciando più posto per il mouse e la tastiera, che possono essere collegati tramite l'hub USB 3.2 a due porte integrato. Una clip in gomma per l'organizzazione dei cavi permette agli utenti di tenere tutto in ordine, riducendo così l'ingombro sulla scrivania. Il supporto offre caratteristiche ergonomiche come la regolazione in altezza di 130 mm, l'orientamento verticale e la regolazione dell'inclinazione, per favorire il comfort fisico.

Inoltre, per i giocatori che vogliono personalizzare il monitor in base alle loro periferiche colorate, l'AG276QZD include le opzioni di personalizzazione RGB Light FX, che consentono agli utenti di creare l'atmosfera perfetta per le loro sessioni di gioco. Il Light FX può essere sincronizzato con periferiche AOC GAMING e AGON selezionate (tastiere da gioco, mouse da gioco, tappetini per mouse e cuffie) utilizzando il software G-Menu di AOC, facile da usare.