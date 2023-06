Nintendo Direct, probabilmente sarà la prova che Nintendo Switch non ha più niente da dimostrare

Nintendo si è unità a sorpresa agli eventi estivi, mettendosi diligentemente in coda, con l'annuncio di un nuovo Nintendo Direct maggiore da 40 minuti, che sarà trasmesso domani alle 16:00, ora italiana. Viste le tempistiche, è probabile che sarà usato per svelare le ultime carte di Nintendo Switch prima che si inizi a parlare seriamente di nuovo hardware.

Spiegamo: non che dopo il Direct ci sarà il nulla, perché comunque la console sarà supportata, i giochi continueranno a uscire e magari ci saranno anche altri annunci, solo che l'aria che tira è quella dell'uscita di scena tra gli applausi, dopo il clamore suscitato da The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e l'attesa per i titoli già annunciati come Pikmin 4 (che sarà sicuramente mostrato durante l'evento).

Pikmin 4 sarà sicuramente al nuovo Nintendo Direct

Di fatto Nintendo si trova in un'ottima posizione, perché con Nintendo Switch non deve dimostrare più niente. La console è stata supportata egregiamente per il suo intero ciclo vitale, le serie maggiori della casa di Tokyo si sono mostrate vive e vegete, oltre che capaci di registrare successi clamorosi con decine di giochi che hanno venduto ben oltre dieci milioni di copie. La console ha ormai degli evidenti limiti tecnici, che però in qualche modo sono stati anche la sua forza, perché hanno permesso di creare una piattaforma sicura, in cui gli editori non si sono dovuti dissanguare per lanciare ogni gioco e in cui gli indie sono stati accolti con grande benevolenza e hanno potuto fare degli ottimi numeri, quasi impossibili su altre piattaforme dove l'utenza vive con l'ossessione della corsa tecnologica.

Inoltre Nintendo Switch è diventata il faro dell'industria tradizionale in Giappone, unica piattaforma a non essere schiacciata dal mercato mobile, proprio in virtù della sua maggiore accessibilità, della sua natura ibrida e di altri fattori di cui si è parlato più volte nel corso degli anni.

La sostanza è che con Switch Nintendo non ha sbagliato davvero niente, creando un'altra macchina memorabile e dalla fortissima personalità, con un softeca che ricorderemo anche negli anni a venire, o che rimpiangeremo nel caso la sua erede non sia all'altezza.

Quindi cosa attenderci da questo Nintendo Direct? Sarebbe bello che tornasse sulla scena Metroid Prime 4, dopo il successo della trilogia rimasterizzata. Bene sarebbe anche l'arrivo di un nuovo Super Mario Bros. 2D, come vociferato nei giorni scorsi, che di suo è sempre una buona notizia. In quaranta minuti qualcosa sarà sicuramente presentato, immaginiamo anche qualche aggiornamento per dei titoli già sul mercato, ma l'atmosfera è davvero quella di assistere a una partita in cui la tua squadra del cuore sta vincendo 6 a 0: ti piacerebbe che segnasse il settimo gol, ma se anche la partita finisse con questo risultato faresti festa lo stesso.

Parliamone è una rubrica d'opinione quotidiana che propone uno spunto di discussione attorno alla notizia del giorno, un piccolo editoriale scritto da un membro della redazione ma che non è necessariamente rappresentativo della linea editoriale di Multiplayer.it.