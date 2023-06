The Elder Scrolls Online: Necrom è disponibile oggi su console

Bethesda annuncia il lancio di The Elder Scrolls Online: Necrom su Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 e PS5, nuova espansione maggiore del celebre MMORPG basato sulla serie di RPG fantasy, contenente diverse novità da aggiungere ai contenuti di base.

In particolare, si parla di più di 30 ore di contenuti di gioco inediti, attraverso due nuove zone da esplorare, oltre alla nuova classe dell'Arcanist e una storia tutta nuova. Per quanto riguarda le nuove aree da esplorare, si tratta della Telvanni Peninsula e di Apocrypha, terra degli altezzosi maghi della casata Telvanni e della città di Necrom.

È una zona dominata da foreste, che custodisce anche il regno di Apocrypha di Hermaeus Mora. Quest'ultima è una parte misteriosa dell'Oblivion, che contiene una conoscenza quasi illimitata, con le sue sconfinate biblioteche. All'interno di Apocrypha troviamo inoltre l'area di Chrom Incognito, una zona diversa da quanto visto prima nel gioco.

La nuova classe di personaggi utilizzabili è quella dell'Arcanist, prima classe aggiunta a Elder Scrolls Online dai tempi del Necromancer con il capitolo Elsweyr nel 2019. L'Arcanist brandisce i poteri proibiti di Apocrypha per infliggere danni, assorbire quelli in arrivo e curare il proprio personaggio o i suoi alleati.

Per quanto riguarda nuove quest e storie, il capitolo Necrom include anche una nuova sfida di gruppo, Sanity's Edge, una missione Trial per 12 giocatori unita a un nuovo evento mondiale, Bastion Nymic. Necrom introduce inoltre due nuovi compagni, Sharp-as-Night e Azandar Al-Cybiades. Entrambi i compagni si possono reclutare, aumentare di livello ed equipaggiare in questo nuovo capitolo, e ognuno offre storie, abilità di combattimento e missioni da sbloccare.

Per saperne di più, vi rimandiamo alla recensione di The Elder Scrolls Online: Necrom, pubblicata qualche giorno fa.