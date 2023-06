Nintendo Direct annunciato con data e orario, si parlerà dei giochi del 2023 e di Pikmin 4

Il nuovo Nintendo Direct è stato annunciato ufficialmente con data e orario: verrà trasmesso domani, 21 giugno, a partire dalle 16.00 e avrà una durata di circa 40 minuti. Nel corso dell'evento si parlerà dei giochi per Nintendo Switch in arrivo nel 2023, incluso Pikmin 4.

Sono stati confermati dunque i rumor sul Nintendo Direct che volevano appunto un nuovo appuntamento in arrivo questa settimana, mentre non è chiaro se verranno rispettate le previsioni circa i titoli presentati.

"Segui la diretta dalle 16:00 del 21 giugno per circa 40 minuti di informazioni dedicate principalmente ai titoli per Nintendo switch in arrivo quest'anno, inclusi nuovi dettagli su Pikmin 4", si limita a riportare l'annuncio pubblicato da Nintendo.

Come senz'altro ricorderete, le voci degli ultimi giorni parlavano infatti di un nuovo Super Mario Bros. 2D e il remake di un gioco SNES: scopriremo domani pomeriggio se si tratta di leak legittimi o di rumor infondati.

L'appuntamento con il nuovo Nintendo Direct è dunque confermato per domani, 21 giugno, a partire dalle 16.00. Inutile dire che potrete seguire l'evento in diretta qui su Multiplayer.it