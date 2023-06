Nintendo Direct, un nuovo evento in arrivo la settimana prossima?

Il format del Nintendo Direct tornerà la settimana prossima con un nuovo evento? È ciò che riporta il sito brasiliano Universo Nintendo, citando "fonti attendibili" secondo cui la presentazione avverrà entro il 23 giugno e verrà annunciata probabilmente questo martedì.

Come da tradizione, sono voci che si moltiplicano: solo pochi giorni fa Jeff Grubb ha parlato di un possibile Nintendo Direct a luglio, mentre la pagina web del Nintendo Direct è stata recentemente aggiornata e ciò farebbe pensare appunto a un nuovo appuntamento.

Pare che l'autore della notizia abbia già in passato azzeccato alcune anticipazioni, sebbene in questo caso non sia chiaro se il Direct sarà in versione Mini o tradizionale. Ciò che viene riferito è che ruoterà attorno a giochi first party e aggiornamenti, senza dunque la dicitura "partner".

Dopo gli showcase di Sony e Microsoft, nonché i vari eventi del mese di giugno, l'arrivo di un nuovo Nintendo Direct appare senza dubbio plausibile: vedremo se anche in questo caso il rumor si rivelerà fondato.