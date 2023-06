Nintendo Direct in arrivo? La pagina web è stata recentemente aggiornata

Proseguono le voci su un possibile Nintendo Direct in arrivo nei prossimi giorni, con un indizio che sembra puntare ulteriormente in questa direzione, visto che la pagina web ufficiale di Nintendo è stata aggiornata di recente, come accade solitamente in preparazione di qualche evento.

Non è la prima volta che si parla di questa eventualità: con la cancellazione dell'E3 2023, Nintendo sarebbe rimasta senza evento di presentazione estivo, cosa che fa pensare a un possibile rimedio "indipendente", magari con un evento organizzato internamente. Jeff Grubb aveva riferito in questi giorni della possibilità di un Nintendo Direct imminente, e la recente scoperta sulla pagina internet dei Direct sembra andare in questa direzione.

La scoperta è stata riportata dal sito giapponese NintendoEvery, il quale ha notato che la pagina web del Nintendo Direct è stata aggiornata alle ore 8 am dell'8 giugno 2023 in Giappone, secondo l'orario locale. Ovviamente può non voler dire nulla, ma le variazioni al codice HTML del sito ufficiale sono spesso usate come indizi per scoprire novità in arrivo, perché queste modifiche avvengono solitamente prima di qualche variazione di contenuti.

Trattandosi della pagina dedicata ai Nintendo Direct, l'idea è che ve ne sia uno nuovo in arrivo molto presto. In ogni caso, si tratta solo di speculazioni per il momento, ma potrebbe effettivamente essere un periodo propizio per far andare in scena una nuova presentazione sulle prossime uscite, dopo il lancio di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.