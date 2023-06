Call of Duty: Modern Warfare 2 e Warzone 2, rimossa la skin di Nickmercs per un commento anti LGBTQ+

Nicholas 'Nickmercs' Kolcheff, famosissimo streamer nonché uno dei proprietari di FaZe Clan, non ha più la sua skin in Call of Duty: Modern Warfare 2 e Warzone 2.0. Il motivo? Activision l'ha rimossa dopo un suo commento considerato anti-LGBTQ+, per cui non ha voluto chiedere scusa.

A inizio settimana il presentatore Chris Puckett ha pubblicato su Twitter un video in cui si può vedere un gruppo di anti-LGBTQ+ attaccare dei supporter del Pride, così commentandolo: "Gli americani ormai vivono in un luogo triste. Lasciate che le persone amino chi amano e vivete la vostra vita."

Nickmercs ha risposto al messaggio scrivendo: "Dovrebbero lasciare stare i bambini. È questo il vero problema." Al suo commento sono seguite moltissime polemiche, tanto da aver portato Activision a rimuovere la sua skin da Call of Duty: Modern Warfare 2 e Warzone 2.0, introdotta con la Stagione 3.

Activision ha motivato la decisione scrivendo: "A causa dei fatti recenti, abbiamo rimosso il bundle "NICKMERCS Operator" dai negozi di Modern Warfare II e Warzone. Siamo impegnati a celebrare il Pride con i nostri impiegati e la nostra comunità."

Nickmercs di suo si è rifiutato di chiedere scusa e ha dichiarato che il suo non era uno messaggio anti-gay. Ha inoltre ribadito la sua idea che ai bambini non dovrebbe essere insegnata la cultura della comunità LGBTQ+ nelle scuole.