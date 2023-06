Lies of P: video confronto fra PS5 e PS4 Pro mostra modalità grafiche e differenze

Il solito ElAnalistaDeBits ha già effettuato un primo video confronto sulle versioni PS5, PS4 e PS4 Pro di Lies of P a tempi record, con un'analisi che prende in considerazione le varie modalità grafiche dando modo di vedere le differenze tra queste e tra le piattaforme in questione.

Il video è incentrato sulla demo pubblicata nella nottata, in seguito alla presentazione di Lies of P durante la Summer Game Fest, e al momento comprende solo le piattaforme Sony con un altro confronto comprendente PC e Xbox in arrivo successivamente.

L'interessante soulslike di Round8 Studio, che abbiamo visto più nel dettaglio nel nostro nuovo provato, propone tre modalità grafiche su PS5 e una su PS4 Pro e PS4. Per quanto riguarda le piattaforme di scorsa generazione, su PS4 standard il gioco si mostra a 1080p (ricostruita da 900p nativi) a circa 40 fps, mentre su PS4 Pro si sale a 1440p (ricostruiti da 1080p di base) a circa 50 fps.

PS5 presenta invece due modalità grafiche di base più un'opzione aggiuntiva intermedia con un frame-rate che punta a sfruttare il VRR mantenendo la qualità su una risoluzione più alta:

Modalità Qualità: 2160p (ricostruita da 1440p) a 30 fps

Modalità Performance: 2160p (ricostruita da 1080p) a 60 fps

Modalità Qualità con HFR: 2160p (ricostruita da 1440p) con frame-rate a 40 fps

Si tratta ovviamente di un test svolto sulla versione di prova del gioco, dunque non quella definitiva. La modalità qualità su PS5 presenta illuminazione e ombre migliori, mentre la modalità performance si dimostra piuttosto stabile sui 60 fps.

PS4 e PS4 Pro hanno una qualità inferiore su tutte le impostazioni grafiche, con PS5 che ha una migliore distanza visiva. Sulle piattaforme di generazione scorsa, inoltre, le performance risultano meno stabili.