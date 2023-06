PlayStation Store, Days of Play: le offerte sui giochi PS5 e PS4

I Days of Play sono ormai una vera e propria istituzione per il PlayStation Store, e il ritorno dell'iniziativa ha portato con sé tante nuove offerte sui giochi PS5 e PS4, anche di recente pubblicazione. La promozione, valida fino al 13 giugno, consente insomma di acquistare diversi titoli di grande spessore al prezzo più basso di sempre. La domanda è sempre la stessa: quali sono gli affari da non perdere? Dalle lande innevate di God of War Ragnarok alle strade assediate dagli zombie di Dead Island 2, dal mondo magico di Forspoken ai mostri giganti di Wild Hearts, passando per il Giappone feudale di Like a Dragon: Ishin! e l'isola misteriosa di Deathloop, ecco i nostri suggerimenti.

God of War Ragnarok God of War Ragnarok, Kratos affronta Thor Primo sconto in assoluto e dunque prezzo più basso di sempre per God of War Ragnarok, il nuovo capitolo del soft reboot firmato Santa Monica Studio che riprende le avventure di Kratos e di suo figlio Atreus esattamente da dove le avevamo lasciate alla fine del precedente episodio, ovverosia nell'imminenza del leggendario Crepuscolo degli Dei. Riusciranno i due protagonisti a sopravvivere a un evento del genere? Disponibile a 59,99€ anziché 79,99€ nella doppia versione PS5 e PS4, oppure a 49,69€ anziché 69,99€ nella sola edizione PS4, il gioco punta su di un comparto narrativo meno epico e serioso, concedendosi un po' di leggerezza, ma sul piano del gameplay le novità introdotte riescono a completare il quadro di un sistema di combattimento ancora più solido, stratificato e soddisfacente. Come abbiamo scritto nella recensione di God of War Ragnarok, il risultato finale è uno straordinario more of the same, divertente e visivamente sontuoso, capace di offrire un'esperienza al pari con quella, intensa e spettacolare, che nel 2018 ha fatto impazzire tanto i fan storici della serie Sony quanto chi ancora non la conosceva.

Dead Island 2 Dead Island 2, una sequenza di combattimento Anche per Dead Island 2 siamo alla prima promozione in assoluto, con uno sconto del 20% che può senz'altro convincere chi aveva rimandato l'acquisto in attesa di una piccola riduzione di prezzo, in questo caso specifico 55,99€ anziché 69,99€ per far vostro l'action survival a base di zombie sviluppato da Dambuster Studios e ambientato nella città di... Hell-A. Catapultati nel mezzo di un vero e proprio incubo fatto di feroci morti viventi, dovremo selezionare il nostro sopravvissuto da una rosa di sei differenti personaggi, ognuno dotato di abilità peculiari e mosse speciali, e affrontare una lunga campagna che ci vedrà esplorare lo scenario, raccogliere oggetti, costruire armi e affrontare orde di non-morti nella maniera più fantasiosa possibile: ne abbiamo parlato nella recensione di Dead Island 2.

Wild Hearts Wild Hearts, un enorme mostro si prepara a colpirci Se l'obiettivo di Omega Force con Wild Hearts era quello di portare su PC e console una valida alternativa al classico Monster Hunter, possiamo senz'altro dire che ce l'hanno fatta. Ci troviamo infatti di fronte a un hunting game con una marcia in più, ambientato in un mondo fantasy dominato dai giganteschi Kemono, mostri che vengono affrontati dagli esperti cacciatori delle gilde perché non rappresentino una minaccia per la popolazione. Disponibile a 47,99€ anziché 79,99€, dunque con uno sconto pari al 40%, il gioco vanta un sistema di combattimento sfaccettato e una modalità cooperativa che rende tutto più divertente, mentre approntiamo il campo di battaglia lanciando i nostri karakuri: dispositivi in grado di nascondere trappole, torrette e altri meccanismi utili all'abbattimento di un Kemono. Avete letto la nostra recensione di Wild Hearts?

Like a Dragon: Ishin! Like a Dragon: Ishin!, una delle espressioni più felici del protagonista Remake di uno spin-off di Yakuza che non aveva mai goduto di una distribuzione occidentale, Like a Dragon: Ishin! torna in offerta su PlayStation Store in occasione dei Days of Play ed è certamente il caso di approfittarne, vista la riduzione di prezzo del 30% che consente di acquistare il gioco SEGA a 41,99€ anziché 59,99€: un gran bel risparmio, specie considerando la corposità della campagna e i tanti contenuti inclusi nel pacchetto. Al comando di un samurai ingiustamente accusato dell'omicidio di un uomo, dovremo combattere per ripulire il nostro nome e trovare i veri colpevoli, ricorrendo a diversi stili di lotta, sbloccando man mano nuovi potenziamenti ed esplorando un ampio scenario ricco di attività e personaggi con cui interagire, come da tradizione per la serie Yakuza. La recensione di Like a Dragon: Ishin!.