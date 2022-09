Deathloop, la recensione per Xbox Series X dello sparatutto Arkane

Gli scambi fra Colt e Julianna (resi in maniera eccellente nel doppiaggio in italiano grazie alle voci di Francesco "Deacon" Rizzi e Alice Bertocchi) rappresentano senza dubbio il principale punto di forza di una narrazione brillante e originale , che alimenta la storia con nuovi elementi a ogni tentativo di spezzare il loop e ci lascia scoprire piano piano la verità su Blackreef, i suoi strani abitanti e il ristretto gruppo di Visionari che dovremo uccidere per completare la missione.

All'inizio del gioco ci risvegliamo su di una spiaggia, privi di equipaggiamento ma con il ricordo di ciò che abbiamo fatto nei loop precedenti, almeno gli ultimi. Non appena entriamo in possesso di una radio, ecco la voce di Julianna , una donna brava quanto e più di noi a uccidere il prossimo, che per qualche motivo sta cercando in tutti i modi di sabotare la nostra missione, ad esempio comparendo all'improvviso e ammazzandoci nelle maniere più disparate.

Dicevamo, appunto: la misteriosa isola di Blackreef fa da sfondo alla storia di Deathloop, che si svolge sistematicamente nell'arco di ventiquattro ore: tanto dura il loop che per qualche motivo intrappola lo scenario, facendo in modo la stessa giornata si ripeta ancora e ancora e ancora. Colt, il personaggio che controlliamo, ha tutta l'aria di essere un combattente e vuole porre fine a questa maledizione, ma a quanto pare i suoi tentativi finora sono stati innumerevoli e nessuno di essi è andato a buon fine.

Gameplay: Arkane puro

Il "parco tematico" di uno dei Visionari di Deathloop

Se è vero che la storia del titolo Arkane si arricchisce man mano di nuovi elementi, che come tasselli di un puzzle vanno a comporre il quadro generale rivelandoci la verità sul luogo in cui ci troviamo e i personaggi con cui abbiamo a che fare, Colt incluso, lo stesso si può dire del gameplay che, in maniera decisamente innovativa, viene introdotto per gradi, prendendoci per mano e accompagnandoci in un percorso che dapprima ci vedrà incerti e disorientati, proprio come il protagonista, e infine consapevoli e determinati.

C'è ovviamente parecchio di Dishonored e Prey in Deathloop: tanto il sistema di combattimento quanto la gestione delle fasi stealth sono praticamente un marchio di fabbrica di Arkane, uno stile che lo studio (in questo caso la divisione di Lione) ha saputo mettere in chiaro fin dagli esordi e che risulta molto ben riconoscibile, miscelandosi ad aspetti tecnici come grafica e sonoro al fine di produrre un'esperienza che sprizza personalità da tutti i pori. Non un risultato semplice, in un mercato sempre più omologato e privo di spunti.

Deathloop, pupazzi di neve e lastre di ghiaccio in una zona fredda di Blackreef

Equipaggiati con una visuale in prima persona, l'immancabile pugnale da richiamare all'occorrenza per le eliminazioni silenziose o nei rapidi e violenti scontri corpo a corpo, un set di poteri speciali come la traslazione che richiamano in maniera fin troppo vistosa i precedenti progetti del team e un arsenale magari non particolarmente originale, ma ben caratterizzato (che poi è una cosa che conta certamente di più dei soli numeri), il nostro obiettivo sarà dunque quello di spezzare il loop prima che il loop si concluda.

Nella pratica, ciò significa visitare quattro diversi e ampi scenari, durante altrettanti momenti della giornata, facendo fronte ai bizzarri abitanti di Blackreef che pattugliano le strade e ci vogliono morti, nel tentativo di eliminare gli otto Visionari che controllano in qualche modo la tecnologia che tiene l'isola intrappolata in questo assurdo limbo e acquisendo man mano le loro capacità per diventare ancora più forti... nella speranza che Julianna non compaia all'improvviso per metterci i bastoni fra le ruote.

Deathloop, messaggi distensivi lasciati da Colt nei suoi vari tentativi

La cosa divertente è che il ruolo della ragazza ha dato agli sviluppatori un'idea simpatica: basarci il multiplayer competitivo, facendo in modo che qualcuno (a scelta fra l'intelligenza artificiale, uno dei nostri amici o un perfetto sconosciuto) possa vestire i suoi panni ed effettuare una vera e propria invasione della nostra partita, difendendo il loop e provando a ucciderci. Un'idea brillante per un elemento che rimane tuttavia accessorio.

Tornando al gameplay, c'è da dire che a livello comportamentale i nemici scendono agli inevitabili compromessi del genere stealth, dunque non sono molto svegli e spesso tendono a lanciarsi a testa bassa nella falsa convinzione di essere immuni ai nostri proiettili, ma un certo grado di resistenza e l'odiosa capacità di infliggerci ingenti danni bilanciano la situazione, impedendoci insieme a una gestione accorta delle munizioni (leggi: spesso ne sarete a corto) di ripulire le strade di Blackreef come un DOOM Slayer qualsiasi, anzi spingendoci spesso e volentieri a preferire un approccio silenzioso anche per sfruttare l'articolato level design che caratterizza le mappe, piene di passaggi alternativi più o meno segreti.