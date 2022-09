PlayStation Plus: Syphon Filter 2 è il primo gioco PS1 a supportare l'opzione per i 60 Hz in Europa

Da oggi sono disponibili i nuovi giochi di settembre 2022 per PlayStation Plus Extra e Premium. Tra le nuove aggiunte c'è anche Syphon Filter 2, che come segnala la redazione di VGC è il primo classico PS1 per il catalogo europeo a supportare l'opzione per passare dal formato PAL a 50Hz a quello NTSC a 60Hz.

Come possiamo vedere nell'immagine qui sotto, Syphon Filter 2 include un'opzione che permette al giocatore di scegliere tra il formato PAL europeo e quello NTSC americano.

L'opzione per passare dal formato PAL a quello NTSC, fonte VGC

Buona parte dei classici PS1 disponibili in Europa sono in formato PAL a 50 Hz e non NTSC a 60Hz. Il problema delle versioni PAL è che girano più lentamente di circa il 20% e hanno un framerate inferiore, rendendole globalmente inferiori a quelle americane.

Sony a giugno aveva annunciato che nel tempo avrebbe pubblicato degli aggiornamenti per i Classici PS1 con formato PAL per introdurre un'opzione per passare a quello NTSC.

Syphon Filter 2 è dunque il primo gioco a supportare questa funzione, che supponiamo quindi sarà supportata da tutti i prossimi classici PS1 in arrivo nei prossimi mesi e nel tempo aggiunta anche a quelli già disponibili nel catalogo di PlayStation Plus Premium.

Rimanendo in tema, ecco l'elenco completo dei 17 giochi disponibili da oggi per gli abbonati ai tier Extra e Premium del PS Plus.