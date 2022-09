PlayStation Plus Extra e Premium: 17 giochi PS5 e PS4 di settembre 2022 disponibili da oggi

Ricordiamo che da oggi, 20 settembre 2022, sono disponibili i nuovi giochi PS5 e PS4 per gli abbonati ai servizi PlayStation Plus Extra e Premium per il mese di settembre 2022 e si tratta di una ricca mandata di 17 titoli da scaricare.

Come annunciato alla fine del mese scorso, il catalogo di PlayStation Extra e Premium si arricchisce in maniera sostanziale per questo mese, con 11 giochi per PS4 e PS5 e 6 titoli classici appartenenti al catalogo Premium, tratti dalle librerie di PS1, PS3 e PSP ma giocabili su PS4 e PS5 attraverso il servizio su abbonamento.

PlayStation Plus Extra e Premium

Deathloop - PS5

Assassin's Creed: Origins - PS4

Watch Dogs 2 - PS4

Dragon Ball Xenoverse 2 - PS4

Spiritfarer: Farewelle Edition - PS4

Chicory: A Colorful Tale - PS4

Monster Energy Supercross: The Official Videogame 5 - PS4, PS5

Alex Kidd in Miracle World DX - PS4 e PS5

Rabbids Invasion: The Interactive TV Show - PS4

Rayman Legends - PS4

Scott Pilgrim vs. The World: The Game - Complete Edition - PS4

PlayStation Plus Premium

Syphon Filter 2 - PS1

The Sly Collection - PS3

Sly Cooper: Thieves in Time - PS3

Bentley's Hackpack | PS3

Toy Story 3 - PSP

Kingdom of Paradise - PSP

Tra i titoli più recenti spicca indubbiamente Deathloop , che proprio oggi viene messo a disposizione contemporaneamente su PlayStation Plus Extra e su Xbox Game Pass, ricevendo peraltro anche il nuovo aggiornamento Goldenloop

Molto interessante anche Assassin's Creed Origins, anche questo presente su entrambi i servizi di abbonamento rivali, Dragon Ball Xenoverse 2 e l'ottimo Chicory: A Colorful Tale tra gli indie.

Nei classici, spiccano Syphon Filter 2 e The Sly Collection. Ricordiamo anche che fino a fine mese sono ancora disponibili i giochi gratis di settembre 2022 per gli abbonati a PlayStation Plus Essentials, scaricabili ovviamente anche dagli abbonati a Extra e Premium, in attesa dell'annuncio dei nuovi giochi che dovrebbe arrivare la prossima settimana.