PlayStation Plus: i giochi gratis su PS5 e PS4 di settembre 2022 disponibili da oggi

Come da tradizione, essendo oggi il primo martedì del mese, sono da oggi disponibili i giochi gratis per PS5 e PS4 di PlayStation Plus per settembre 2022 per gli abbonati al servizio, che potranno dunque riscattarli e aggiungerli alla propria libreria a partire da queste ore.

Ricordiamo dunque la lista dei giochi gratis per PS5 e PS4 disponibili da oggi, martedì 6 settembre 2022, per gli abbonati a PlayStation Plus Essential, Extra e Premium:

Need for Speed Heat - PS4

TOEM - PS5

Granblue Fantasy Versus - PS4

Tutti e tre i titoli possono essere scaricati da chiunque si abbonato a uno qualsiasi dei tre tier di PlayStation Plus, considerando poi che gli abbonati a Extra e Premium avranno accesso anche ad ulteriori giochi a partire dal 20 settembre, come annunciato nei giorni scorsi.

Rimanendo a quelli disponibili da oggi, ricordiamo che Need for Speed Heat è l'ultimo capitolo della celebre serie racing di Electronic Arts, uscito nel 2019 e che dovrebbe essere seguito da un nuovo gioco in arrivo nei prossimi mesi ma ancora non annunciato.

Need for Speed Heat, uno screenshot

Need for Speed Heat è ambientato sulle strade di Palm City, una città ispirata a Miami che vive una doppia vita: di giorno ospita le gare di un evento sportivo ufficiale, mentre di notte è protagonista di pericolose corse clandestine. Come da tradizione della serie, anche in questo caso ci troviamo a dover competere in entrambi i mondi e cercare di fuggire dalla Polizia. Per saperne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione di Need for Speed Heat.

TOEM è una particolare avventura realizzata in bianco e nero e disegnata a mano da Something We Made, con protagonista un giovane fotografo che ha come obiettivo quello di immortalare la cima di una montagna. Nel gioco seguiamo dunque il viaggio di questo personaggio in giro per la Scandinavia, rappresentata come uno strano mondo a metà tra il moderno e il fantastico.

TOEM, il particolare stile grafico in un'immagine

Il gameplay è quello dell'avventura, in cui gli enigmi si basano tutti sull'uso della macchina fotografica e sull'interazione con bizzarri personaggi, cercando progressivamente di avvicinarci sempre più al traguardo. Un titolo sicuramente interessante, come riferito anche nella nostra recensione di TOEM.

Infine, Granblue Fantasy Versus è un picchiaduro 2D realizzato dallo studio specializzato nel genere, Arc System Works. Si tratta di una reinterpretazione dell'universo fantasy di Grandblue Fantasy che riprende i personaggi del gioco di ruolo e li ripropone in forma di combattenti, ognuno dotato di speciali stili di lotta, in un contesto a incontri uno contro uno.

Il sistema di combattimento complesso e il carisma dei personaggi lo rendono un titolo da provare, come riferito anche nella nostra recensione di Granblue Fantasy Versus.