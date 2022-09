Nvidia detiene l'80% del mercato delle GPU stracciando AMD e Intel, in base a un'analisi

L'analisi della compagnia Jon Peddie Research sul mercato delle schede video per PC dipinge un quadro nettamente a favore di Nvidia, la quale detiene l'80% delle quote di mercato contro il 20% lasciato alla concorrenza, e questo all'interno di un secondo trimestre dell'anno fiscale 2022 particolarmente negativo.

Secondo quanto riportato dagli analisti, nel Q2 del 2022 è stato registrato un crollo del 22,6% nelle spedizioni e vendite di nuove GPU discrete per PC, in un trimestre generalmente negativo per quanto riguarda la vendita di hardware. Tuttavia, anche all'interno di questo panorama piuttosto oscuro Nvidia ha visto salire le proprie quote di mercato, passate dal 75% all'80%.

Si tratta di un ritorno alla posizione di potere già vista all'inizio del 2021, con AMD che di conseguenza ha visto invece un calo della propria situazione passando dal 24% al 20% del mercato GPU, mentre Intel è praticamente ancora troppo piccola in questo settore per poter dire la propria, rimanendo intorno all'1%.

La diminuzione di vendite registrata per il trimestre in questione è la più forte tra quelle rilevate in media negli ultimi 10 anni.

Nvidia GeForce RTX

La distribuzione di unità hardware desktop di AMD è diminuita del 34% rispetto al trimestre precedente e del 5% rispetto all'anno precedente, mentre la distribuzione di hardware Nvidia è scesa del 19% rispetto al trimestre precedente e aumentata, di converso, del 3% rispetto all'anno precedente.

Nvidia mantiene e rafforza la sua posizione dominante nel mercato delle GPU discrete per PC nel secondo trimestre dell'anno fiscale 2022 raggiungendo l'80% delle quote di mercato, cosa che la avvicina a un vero e proprio dominio, in attesa del lancio delle schede di nuova generazione con le RTX 40 da una parte, che dovrebbero essere presentate il 20 settembre, e le RX 7000 RDNA 3 dall'altra.