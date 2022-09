The Last of Us Parte 1: video su audio 3D e DualSense tra le novità di PS5

Le spiegazioni di Naughty Dog sulla costruzione di The Last of Us Parte 1 continuano con un altro video diario, in questo caso incentrato soprattutto sull'uso dell'audio 3D e delle caratteristiche del DualSense applicate alò nuovo remake.

La comunicazione promozionale di The Last of Us Parte 1 è chiaramente molto improntata sul dimostrare come il remake sia in grado di fornire nuove sensazioni al giocatore, e in questo caso si parla proprio di sensi e di come la rielaborazione per PS5 sia in grado di colpire attraverso nuovi canali grazie alle caratteristiche della console Sony.

Dopo aver visto il trailer sulla direzione artistica e quello sui combattimenti, veniamo dunque a questo nuovo video incentrato sui "sensi", e il modo in cui Naughty Dog ha rielaborato il classico per riuscire ad avere un nuovo impatto sui giocatori non solo attraverso l'evoluzione grafica.

Tra le nuove caratteristiche c'è dunque l'audio 3D, caratteristica integrata in PS5, in grado di fornire una nuova profondità alle scene con un'immersione maggiore rispetto a prima, e anche l'uso delle feature specifiche del DualSense, il controller di PS5.

Per quanto riguarda quest'ultimo, si parla ovviamente del feedback aptico, in grado di far "sentire" varie caratteristiche delle scene direttamente attraverso il tatto con le vibrazioni avanzate del controller, e l'uso dei grilletti adattivi che renderà più realistico l'uso di varie armi.

Per saperne di più sul gioco, vi rimandiamo alla nostra recensione di The Last of Us Parte 1, pubblicata nei giorni scorsi su queste pagine.