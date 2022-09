The Last of Us Parte 1: trailer parla della direzione artistica del remake

A poche ore dal debutto nei negozi, Sony PlayStation e Naughty Dog hanno pubblicato un nuovo trailer di The Last of Us Parte 1, in cui il team di sviluppo ci parlano della direzione artistica.

Nel video il team di sviluppo spiega come hanno rivisto grafica, illuminazioni e ambienti del gioco pur rimanendo fedeli all'originale.

Viene preso come esempio la città di Pittsburgh, dove grazie alla potenza di PS5 gli sviluppatori hanno reso la vegetazione ancor più rigogliosa e predominante, enfatizzando il tema della "bellezza della natura che prende il sopravvento su un mondo violento". Ci sono stati grandi sforzi anche per rielaborare l'illuminazione, con gli sviluppatori che affermano che ciò ha migliorato la qualità di tutte le cutscene, rendendole più realistiche.

The Last of Us Parte 1 sarà disponibile a partire da domani, venerdì 2 settembre, per PS5. È in lavorazione anche la versione PC, con data di uscita ancora da confermare. Se ancora non l'avete fatto, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione del remake per PS5 e di visualizzare il nostro video confronto con la remaster per PS4.