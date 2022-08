The Last of Us Parte I: il video confronto PS5 vs PS4 mostra i veri passi in avanti grafici

Quest'oggi sono state pubblicate le recensioni di The Last of Us Parte I in versione PS5 (compresa quella di Multiplayer.it, ovviamente) e la discussione sul gioco di Naughty Dog è continuata. Non certo "iniziata" visto che da mesi si discute dell'utilità di questo gioco e soprattutto degli effettivi passi in avanti della grafica. Per fugare ogni dubbio, vi proponiamo quindi un video confronto tra la versione PS4 (ovvero la remaster del gioco PS3) e quella PS5 (ovvero il remake).

Nel nostro video vi mostriamo le differenze tra la versione PS4 Pro e la versione PS5, quest'ultima sia in modalità prestazioni che in modalità fedeltà. Si inizia con un confronto forse inatteso ma in realtà molto interessante: il menù di avvio di The Last of Us Parte I! Come potete vedere, in questo caso non è solo stata migliorata la qualità grafica, ma è cambiato il tipo di luce utilizzata e, con la maggior potenza di PS5, sono stati cambiati alcuni elementi come il tipo di tende e la quantità di foglie.

Andando avanti vediamo le differenze in alcune sequenze del gioco, come la fase iniziale durante la quale Sarah si sveglia sul divano. I passi in avanti dei volti e della qualità dell'illuminazione sono visibilissimi. Andando avanti si anche notare come The Last of Us Parte I ha permesso a Naughty Dog di ricreare alcune ambientazioni. Al minutaggio 4:28 vediamo ad esempio che l'edificio di fronte a Joel è diverso.

In media, The Last of Us Parte I su PS5 può contare su più poligoni, un sistema di illuminazione di nuova generazione e anche tante funzioni aggiuntive molto gradite. Potete vedere ogni dettaglio e il nostro responso nella nostra recensione.