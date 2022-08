Yu-Gi-Oh! Cross Duel: data di uscita annunciata per iOS e Android

Konami ha annunciato la data di uscita di Yu-Gi-Oh! Cross Duel, il nuovo card game free-to-play con duelli da quattro giocatori PvP e PvE. Il lancio è fissato per martedì 6 settembre per dispositivi iOS e Android. L'annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer ufficiale, che riassume caratteristiche e modalità del gioco, che potrete visualizzare qui sotto.

Yu-Gi-Oh! Cross Duel include tre modalità di gioco differenti. In "Incontro a 4", quattro duellanti si sfideranno in un match tutti contro tutti al meglio di otto turni, con il vincitore che verrà decretato in base ai LP rimanenti. Nella "Modalità Cooperativa a 4", i giocatori invece uniranno le forze per sconfiggere un boss, rappresentato dai mostri più forti e iconici del gioco di carte di Konami. Infine, nella "Modalità 1 giocatore" farete squadra con uno dei personaggi iconici della serie, come Yugi Muto e Seto Kaiba in scontri 2v2.

Come accennato in apertura, Yu-Gi-Oh! Cross Duel sarà disponibile a partire dal 6 settembre. Nel frattempo vi ricordiamo che sono aperte le pre-registrazioni, con in palio una serie di ricompense in base al numero di giocatori che si iscriveranno prima del lancio.