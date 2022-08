Square Enix: i giochi confermati per il Tokyo Game Show 2022, c'è un grande assente

Square Enix ha svelato quali sono i giochi che saranno parte del Tokyo Game Show 2022. I nomi confermati sono vari, ma purtroppo c'è un grande assente: Final Fantasy 16.

La più recente fantasia finale di Square Enix non sarà quindi al TGS, ma ci sarà spazio per molti altri titoli:

Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion

Forspoken

Harvestella

Tactics Ogre Reborn

Dragon Quest Treasures

Diofield Chronicle

Romancing Saga - Minstrel Song

Star Ocean 6

Valkyrie Elysion

NieR Automata (Switch)

Come potete vedere, Square Enix ha una lunga lista di giochi di ruolo giapponesi pronti per il Tokyo Game Show 2022, certamente uno dei palchi migliori per questo tipo di prodotti. I fan internazionali saranno interessati a tutti i nomi presenti nella lista, ma i più noti sono per certo Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion e Forspoken.

Frey, protagonista di Forspoken

Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion è una sorta di remaster del capitolo per PSP, con una nuova grafica e anche alcuni miglioramenti al gameplay: nel gioco controlliamo Zack, un Soldier che lavora per la Shinra. Si tratta di un prequel di Final Fantasy 7 ed è importante anche per comprendere appieno il Remake e probabilmente il suo seguito, Rebirth.

Forspoken è invece un'avventura d'azione open world nella quale vestiamo i panni di Frey, una ragazza di New York trasportata in un mondo magico: Athia. Secondo gli stilemi dell'isekai, Frey ottiene grandi poteri e, pur volendo solo tornare a casa, si ritrova invischiata in una guerra, precisamente tra le Tanta, matriarche corrotte, e il popolo di Athia, schiacciato da una pestilenza oscura.

Diteci, quale gioco vi interessa di più?