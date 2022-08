Konami: novità al TGS? Non sperate in uno dei grandi tre franchise dell'editore

Agosto è stato un mese interessante per gli annunci videoludici, con vari eventi e show (Gamescom 2022 compresa). Settembre, però, sembra pronto a rivaleggiare con il mese corrente con tanti showcase. Uno di questi sarà il Tokyo Game Show 2022 che darà spazio anche a Konami.

Konami ha infatti svelato la propria line-up per l'evento giapponese, che include molteplici giochi come eBASEBALL, eFootball, Super Bomberman, Yu-Gi-Oh! e non solo. In mezzo a tutto questo vi sarà anche spazio per qualcosa di nuovo.

Non abbiamo alcuna informazione specifica riguardo a questo gioco, ma è stato confermato che sarà legato a una serie nota di Konami. Ovviamente questo ha subito fatto salire le speranze dei fan, che puntano tutto su i tre grandi franchise latenti di Konami: Castlevania, Silent Hill e Metal Gear Solid.

Castlevania Lords of Shadow 2

Sarà uno di questi? Tempo fa Dusk Golem, noto leaker, aveva affermato che vi era la possibilità che Silent Hill fosse uno dei giochi del Tokyo Game Show 2022. Pare però che ci siano anche voci diametralmente opposte, che suggeriscono il contrario.

VGC, spesso ben informata tramite le proprie fonti (ovviamente anonime), segnala che le è stato riportato che è più probabile che il nuovo annuncio sia un progetto minore e non un grande revival di Castlevania, Silent Hill o Metal Gear Solid.

Non si tratta di una possibilità poi così incredibile visto che il Tokyo Game Show, pur con il proprio valore, non è uno degli show più importanti del mercato. Un reveal di una delle grandi saghe di Konami, dopotutto, avrebbe bisogno di un palco ben più grande e magari il sostegno di un editore come Sony e Microsoft, che sarebbero ben felici di ospitare in uno dei propri eventi l'annuncio di uno gradito ritorno di Konami.

Silent Hills

Come sempre, non ne abbiamo la certezza e Konami potrebbe sorprenderci. Esiste anche la possibilità che l'annuncio sia in realtà legato a una delle tre saghe, ma si tratti di qualcosa di veramente minore.

Il nostro consiglio, quindi, è di non correre troppo con la fantasia e non crearsi troppe aspettative, prima di ritrovarsi tra le mani un nuovo skateboard di Silent Hill.

Ciò detto, nel profondo ancora sperate che sia arrivata l'ora di rivedere una di queste saghe? Quale vorreste per prima?

Parliamone è una rubrica d'opinione quotidiana che propone uno spunto di discussione attorno alla notizia del giorno, un piccolo editoriale scritto da un membro della redazione ma che non è necessariamente rappresentativo della linea editoriale di Multiplayer.it.