PlayStation Plus Extra e Premium: giochi PS5, PS4 e classici di settembre 2022 annunciati

Sony ha annunciato i nuovi giochi PS4, PS5, nonché i classici PS1, PSP e PS3 che entreranno a far parte del catalogo riservato agli abbonati a PlayStation Plus e Premium a partire dal 20 settembre 2022. Di seguito l'elenco completo:

PlayStation Plus Extra e Premium

Deathloop - PS5

Assassin's Creed: Origins - PS4

Watch Dogs 2 - PS4

Dragon Ball Xenoverse 2 - PS4

Spiritfarer: Farewelle Edition - PS4

Chicory: A Colorful Tale - PS4

Monster Energy Supercross: The Official Videogame 5 - PS4, PS5

Alex Kidd in Miracle World DX - PS4 e PS5

Rabbids Invasion: The Interactive TV Show - PS4

Rayman Legends - PS4

Scott Pilgrim vs. The World: The Game - Complete Edition - PS4

PlayStation Plus Premium

Syphon Filter 2 - PS1

The Sly Collection - PS3

Sly Cooper: Thieves in Time - PS3

Bentley's Hackpack | PS3

Toy Story 3 - PSP

Kingdom of Paradise - PSP

I nuovi giochi PS5 e PS4 per i due abbonamenti di Sony sono decisamente interessanti e di qualità. Tra tutti spicca senza dubbio Deathloop, l'intrigante sparatutto/stealth di Arkane Lyon approdato su PS5 lo scorso anno, conquistando critica e pubblico. Troviamo inoltre diversi giochi pubblicati da Ubisoft, tra cui Assassin's Creed Origins, Watch Dogs 2 e l'ottimo Rayman Legends. Graditissima anche l'aggiunta di Chicory: A Colorful Tale, la colorata avventura firmata da Greg Lobanov che abbiamo premiato con un 9,5 nella nostra recensione.

Per quanto riguarda i nuovi classici per PlayStation Premium, il prossimo mese i giocatori potranno rivivere o scoprire per la prima volta Syphon Filter 2 e festeggiare il ventesimo anniversario di Sly Cooper grazie alla trilogia rimasterizzata della The Sly Collection e Sly Cooper: Thieves in Time.

Oggi Sony ha annunciato anche i nuovi giochi gratis per PS5 e PS4 di settembre 2022 per tutti gli abbonati a PlayStation Plus. Vi ricordiamo inoltre che avete tempo fino al 6 settembre per riscattare i titoli gratuiti di agosto.

Che ne pensate delle nuove aggiunte per il catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium del prossimo mese? Fatecelo sapere nei commenti.