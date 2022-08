PlayStation Plus, settembre 2022: giochi gratis PS5 e PS4 annunciati da Sony

Sony ha annunciato ufficialmente la lista dei giochi PS5 e PS4 gratis per gli abbonati a PlayStation Plus che saranno disponibili durante il mese di settembre 2022. Si tratta dei seguenti titoli:

Need for Speed Heat - PS4

TOEM - PS5

Granblue Fantasy Versus - PS4

I nuovi giochi gratuiti PS5 e PS4 per gli abbonati a PS Plus saranno disponibili a partire da martedì 6 settembre 2022. Questo significa che avete ancora pochi giorni per riscattare i titoli gratis di agosto 2022, che includono Yakuza: Like a Dragon.

Il primo gioco gratis del PlayStation Plus di settembre 2022 è Need for Speed Heat. Parliamo dell'ultimo capitolo della serie racing di Electronic Arts uscito nel 2019 e che potrebbe rappresentare un ottimo antipasto in vista del nuovo gioco in arrivo entro la fine del 2022, stando alle ultime indiscrezioni circolate in rete. In Need for Speed Heat sfrecceremo tra le strade di Palm City, una città ispirata a Miami che vive una doppia vita: di giorno ospita le gare di un evento sportivo ufficiale, mentre di notte è protagonista di pericolose corse clandestine. Ovviamente il nostro obiettivo sarà primeggiare in entrambi i casi con il nostro bolide personalizzato, ma allo stesso tempo stando ben attenti a non farci acciuffare dalla polizia locale. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione di Need for Speed Heat.

Cambiando completamente genere, TOEM è un avventura in bianco e nero disegnata a mano da Something We Made, in cui vestiremo i panni di un giovane fotografo che ha come obiettivo quello di immortalare la cima di una montagna. Per raggiungerla dovremo metterci in viaggio per una Scandinavia a metà tra il moderno e il fantastico, scattando foto per risolvere degli enigmi e aiutare i bizzarri personaggi che incontreremo, che in cambio ci regaleranno i biglietti per il pullman necessari per arrivare a destinazione. Al netto di una longevità non proprio eccezionale, TOEM si presenta come un'avventura leggera e allegra da non sottovalutare assolutamente, come spiegato nella nostra recensione.

Ultimo, ma non per importanza, Granblue Fantasy Versus è un picchiaduro 2D realizzato Arc System Works, studio che non ha davvero bisogno di presentazioni per gli appassionati di questo genere. Come si intuisce dal nome, il gioco si basa sull'universo fantasy del GDR Grandblue Fantasy, presentando un sistema di combattimento stratificato, adatto sia a neofiti che ad esperti, e un impatto visivo eccezionale. Il roster è composto dai personaggi più amati della serie, con i moveset che rappresenta fedelmente le caratteristiche delle loro controparti originali. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione di Granblue Fantasy Versus.

