The Last of Us Parte 1: i voti della critica internazionale sono molto positivi

Sono ora disponibili in rete le prime recensioni di The Last of Us Parte 1 e dunque possiamo farci un'idea di come la critica ha accolto il remake dell'opera di Naughty Dog. Come potrete vedere nell'elenco qui sotto, i primi voti della stampa internazionale sono molto positivi e non mancano neppure dei perfect score.

Prima di dare uno sguardo ai giudizi della stampa estera, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di The Last of Us Parte 1.

Di seguito i voti della critica internazionale:

VG247 - 100

VGC - 100

God is a Geek - 100

Twinfinite - 100

GameSpew - 100

Gaming Nexus - 100

PSX Brasil - 100

The Loadout - 100

PlayStation Universe - 90

Hobby Consolas - 92

IGN - 90

Easy Allies - 90

VideoGamer - 90

Wccftech - 90

WellPlayed - 90

Comicbook - 90

GameByte - 90

Dexerto - 85

GameSpot - 80

GamingTrend - 80

Push Square - 80

Game Revolution - 80

GameCentral - 80

PCMag - 70

GameSkinny - 70

Attack of the Fanboy - 60

Nel momento in cui scriviamo, The Last of Us Parte 1 ha una media di valutazioni su Metacritic di 89, mentre su OpenCritic è di 87. Come possiamo vedere dunque il lavoro svolto da Naughty Dog per questo remake è stato valutato in maniera decisamente positiva, nonostante le critiche dei giocatori per questa operazione nostalgia di Sony.

Per chi non lo sapesse, The Last of Us Parte 1 è stato infatti protagonista di accesi dibattiti fin dall'annuncio, in particolare per quanto riguarda la decisione di Sony di vendere questo remake a prezzo pieno e sull'effettiva necessità di un rifacimento simile per un titolo tutto sommato piuttosto recente e che tutt'oggi si presenta ancora benissimo graficamente parlando.

Nella recensione di Multiplayer.it, Pierpaolo Greco si focalizza anche su questi temi delicati e afferma:

"Probabilmente molti di voi si saranno lanciati in questo commento senza affrontare la lunghissima recensione che abbiamo scritto con fatica e difficoltà, nella speranza di trovare chissà che voto e magari una risposta ai 2 grandi interrogativi che hanno accompagnato questa Parte 1 fin dal suo annuncio: ma quindi è un vero remake? E vale il prezzo richiesto per portarselo a casa? Alla prima domanda abbiamo risposto con un sonoro sì mentre alla seconda potete rispondere soltanto voi in funzione del valore che attribuite alle opere ludiche e al loro carico di innovazione e novità. Quello che noi possiamo aggiungere è che questo gioco è ancora oggi un capolavoro indiscutibile, un titolo senza rivali che continua a spingere in avanti la componente narrativa del nostro medium preferito. E il lavoro compiuto da Naughty Dog per modernizzare l'opera originale non è soltanto eccellente da un punto di vista tecnico e artistico, ma riesce addirittura a dare una nuova coerenza alla storia in 2 parti di Ellie, a rendere più credibile e coeso l'universo che fa da sfondo a questa serie. E per questo, e per tutto quello che vi abbiamo raccontato nel pezzo, non possiamo fare a meno che premiare con un voto estremamente positivo The Last of Us Parte 1."

Vi ricordiamo che The Last of Us Parte 1 sarà disponibile per PS5 a partire da venerdì 2 settembre. Successivamente il gioco approderà anche su PC, tramite Steam ed Epic Games Store.