Need for Speed: la data di uscita del nuovo gioco è stata rinviata, secondo Jeff Grubb

Stando alle fonti del giornalista Jeff Grubb, la data di uscita del nuovo Need for Speed è stata rinviata di circa un mese e dovrebbe uscire a dicembre.

Secondo quanto riportato nei mesi scorsi dal noto insider Tom Henderson, in origine EA aveva intenzione di pubblicare il prossimo esponente della serie il 4 novembre 2022. Stando alle nuove indiscrezioni condivise da Grubb, sia la data di lancio che la presentazione ufficiale del gioco sono state posticipate di alcune settimane, in quanto gli sviluppatori di Criterion sono rimasti leggermente indietro con i lavori.

"L'hanno rinviato a dicembre, un mese", ha detto Grubb nell'ultimo appuntamento di Game Mess Mornings sul canale Twitch di GiantBomb. "Si prenderanno alcune settimane in più prima di mostrarlo. Sembra che Criterion sia stata rallentata molto tempo fa, quando stava lavorando su Battlefield 2042, il che ha avuto un effetto a catena che ha causato questo ritardo".

Come al solito parliamo di indiscrezioni di cui non possiamo verificare la veridicità, quindi prendetele con le pinze. Mentre attendiamo comunicazioni ufficiali da parte di EA, segnaliamo che giusto ieri è trapelata in rete una brevissima clip di gameplay tratta dal nuovo Need for Speed.