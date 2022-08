Xbox Game Pass: per ottobre 2022 ci sono già 7 giochi confermati

Il catalogo di Xbox Game Pass è in continuo aggiornamento e grazie agli ultimi annunci è già possibile fare una panoramica dei giochi in arrivo nel catalogo a ottobre 2022, dato che ci sono già ora 7 titoli confermati, tra cui Persona 5 Royal e A Plague Tale: Requiem.

Ecco l'elenco delle new-entry del Game Pass previste per ottobre 2022:

Coral Island - 11 ottobre

A Plague Tale Requiem - 18 ottobre

Scorn - 21 ottobre

Persona 5 Royal - 21 ottobre

Signalis - 27 ottobre

Gunfire Reborn - 27 ottobre

Marauders - ottobre 2022

Parte dei giochi di ottobre sono stati confermati proprio oggi dalle pagine di Xbox Wire, che ha svelato l'arrivo di 6 produzioni pubblicate Humble Games su Game Pass. Uno di questi è Coral Island un farming sim 3D che per certi versi ricorda Stradw Valley. Si continua con A Plague Tale Requiem, l'attesa nuova avventura di Amicia e Hugo. Il gioco tra l'altro è già entrato in fase gold pochi giorni fa, quindi è davvero improbabile un posticipo dell'ultimo minuto.

Il 21 ottobre sarà il turno di Scorn, il survival horror in prima persona di Ebb Software che ci catapulterà in una decadente aberrante città costruita con metallo e carne. Lo stesso giorno approderà anche Persona 5 Royal la versione completa e ampliata dell'acclamato dello stiloso JRPG di Atlus.

Il 27 ottobre sarà il turno di Signalis, un survival horror classico dall'estetica unica, pieno di malinconia e mistero, e di Gunfire Reborn, hero shooter con elementi roguelike realizzato in cel-shading e pensato per essere affrontato in solitaria o in co-op con altri giocatori. Marauders infine è un looter shooter pubblicato da Team17 e annunciato alla Gamescom 2022, caratterizzato da atmosfere dieselpunk e combattimenti frenetici in prima persona.

Tenete presente che quella qui sopra è una lista non definitiva, che include solo una parte dei giochi che si aggiungeranno al Game Pass ad ottobre. Allo stesso modo, non è escluso che alcuni dei titoli sopracitati possano subire un rinvio nelle prossime settimane. Per quanto riguarda settembre 2022 invece ci sono ben 9 giochi già confermati.