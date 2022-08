A Plague Tale: Requiem è entrato in fase gold, il lancio non subirà ritardi

Asobo Studios ha annunciato su Twitter che A Plague Tale: Requiem è entrato ufficialmente in fase gold. La nuova avventura di Amicia e Hugo arriverà dunque nei negozi senza ritardi sulla tabella di marcia, con la data di uscita che vi ricordiamo è fissata al 18 ottobre per PC, PS5, Xbox Series X|S e Xbox Game Pass.

Per chi non lo sapesse, con "fase gold" si intende che lo sviluppo principale è stato completato e che la copia "gold master" è pronta per essere inviata ai proprietari delle varie piattaforme per tutti i controlli e le certificazioni del caso. Segue poi la stampa delle copie retail e la distribuzione nei negozi di tutto il mondo.

In A Plague Tale: Requiem, Amicia e Hugo si spostano a sud, verso nuove regioni e vivaci città. Qui cercano di iniziare una nuova vita e di tenere sotto controllo la maledizione di Hugo. Ma "quando i suoi poteri si risvegliano, morte e distruzione tornano come un'orda di ratti famelici. Costretti di nuovo a fuggire, i due fratelli ripongono le speranze in un'isola che potrebbe racchiudere la chiave per salvare Hugo. Scopri il prezzo per salvare chi ami, in una disperata lotta per la sopravvivenza. Attacca dall'ombra o scatena l'inferno, superando nemici e sfide con armi, strumenti e poteri ultraterreni", recita la sinossi.

Giusto ieri, è stato presentato un nuovo trailer con gameplay di A Plague Tale: Requiem, che svela inoltre che alla Gamescom 2022 sarà disponibile una demo giocabile del titolo.