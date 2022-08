A Plague Tale: Requiem, nuovo trailer del gameplay: demo giocabile alla Gamescom 2022

A Plague Tale: Requiem è protagonista di un nuovo trailer che illustra le meccaniche di gameplay dell'atteso sequel, che sarà presente con una demo giocabile alla Gamescom 2022.

In uscita il 18 ottobre su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch via cloud, A Plague Tale: Requiem è ambientato alcuni mesi dopo le vicende di Innocence e vede Amicia, Hugo e Lucas impegnati in un viaggio alla scoperta delle origini del "male" che affligge il ragazzino.

Nel video, commentato dagli sviluppatori, vengono spiegate alcune delle novità con cui avremo a che fare, in particolare un approccio action più marcato per quanto concerne Amicia, che potrà scegliere se eliminare o evitare le guardie durante le fasi stealth.

La ragazza disporrà di un repertorio inedito di manovre, nonché di un arsenale più ricco, con cui dar vita a situazioni inedite e più varie. Oltre a ciò potremo sfruttare i poteri di Hugo, a quanto pare in grado di controllare lo sciame di ratti in determinate occasioni.

Come saprete, la redazione di Multiplayer.it sarà presente alla Gamescom 2022 e non mancheremo dunque di farvi conoscere le nostre opinioni sulla demo di A Plague Tale: Requiem.