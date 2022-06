A Plague Tale: Requiem, data di uscita e gameplay trailer, pre-order disponibili da ora

Durante il Focus Showcase, Asobo Studio ha annunciato la data di uscita di A Plague Tale: Requiem e presentato un gameplay trailer, che potrete visualizzare qui sopra. La nuova avventura di Amicia e Hugo sarà disponibile su PC, PS5, Xbox Series X|S a partire dal 18 ottobre, con i preorder che sono disponibili da ora. Il gioco inoltre al lancio sarà incluso nel catalogo di Xbox Game Pass.

Nel filmato di gameplay, vediamo Amicia e Hugo farsi strada attraverso un'enorme cava mentre cercano di sfuggire a dei soldati intenzionati a catturarli. Fortunatamente il duo ha diversi nuovi assi nella manica con cui farsi valere.

Come accennato in apertura, da ora i preorder per le versioni console e PC di A Plague Tale: Requiem, inclusi quelli della la Collector's Edition, sono disponibili su tutte le piattaforme, ad eccezione della versione Nintendo Switch che arriverà in futuro.

La Collector's Edition di A Plague Tale Requiem

Asobo Studios e Focus Entertainment hanno inoltre svelato che stanno collaborando con Nvidia per aggiungere le feature della GPU RTX in A Plague Tale: Requiem, inclusi ray tracing e DLSS.

Infine, due delle tracce della colonna sonora composta da Olivier Derivière con l'Estonian Philharmonic Chamber Choir sono state svelate durante il countdown che ha preceduto il Focus Showcase e sono disponibili all'acquisto a questo indirizzo.