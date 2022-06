Activision Blizzard e Take-Two non saranno alla Gamescom 2022, le defezioni aumentano

È stato confermato che Activision Blizzard e Take-Two non saranno presenti alla Gamescom 2022, ma anche Wargaming ha confermato la propria assenza. Questo annuncio segue quello dedicato a PlayStation e Nintendo, anch'essi assenti.

Senza un E3, solo parzialmente sostituito dal Summer Game Fest, l'evento di Gamescom 2022 era l'unico tra quelli storici che avrebbe potuto offrire un'expo globale, ma le defezioni dei grandi editori si fanno sentire. Prima della pandemia, Gamescom offriva vari eventi per la stampa, con aree aperte anche al pubblico che permettevano di provare i giochi più recenti.

Saranno assenti PlayStation, Nintendo, Activision e Take-Two, come detto, oltre a Wargaming, la società dietro a World Of Tanks.

World Of Tanks

Gamescom ha dichiarato che circa 250 espositori si sono registrati per l'evento, ma non abbiamo ancora un elenco completo dei nomi. Per quanto riguarda i grandi nomi, è credibile che potremo vedere Bandai Namco, Sega e THQ Nordic. Dovremo però attendere conferme ufficiali in merito.