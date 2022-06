Sembra proprio che Nintendo non sarà presente alla Gamescom 2022, anche se ancora non si può parlare di una comunicazione ufficiale, tuttavia la questione è stata riferita da un portavoce alla rivista tedesca Games Wirtschaft ed è stata riportata da diverse testate in questi minuti.

"Gamescom è un evento principale nel calendario standard di Nintendo", ha riferito la compagnia in un comunicato, "Tuttavia, quest'anno, dopo un'attenta considerazione, abbiamo deciso di non partecipare all'evento".

Nintendo, il logo ufficiale

Dunque non sembra esserci una presenza ufficiale da parte di Nintendo all'interno della Gamescom, cosa che potrebbe escludere anche la possibilità di un Nintendo Direct in corrispondenza di tali giorni, anche se una presentazione del genere può essere piazzata facilmente in qualsiasi momento ed è ormai imprevedibile.

"I giocatori saranno comunque in grado di provare i giochi per Nintendo Switch a vari eventi attraverso la Germania", ha scritto la compagnia, riferendosi dunque ad eventuali eventi in presenza per la presentazione dei giochi su Nintendo Switch, ma senza fare annunci precisi al riguardo per quanto riguarda le date.

Tra questi ci sono i tour Airstreamer e Bulli, oltre all'SWR Summer Festival e lo Stuttgart Children and Youth Festival. Confermata anche la presenza al Main Matsuri Japan Festival di Francoforte, ma in tutto questo non ci sarà spazio per una presenza di Nintendo alla Gamescom 2022, a quanto pare.

In effetti, non ci sono ancora molte informazioni precise sulla Gamescom 2022, di cui sappiamo che probabilmente sarà un evento ibrido e che potrebbe prevedere un evento dal vivo di Microsoft Xbox.