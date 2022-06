PS5: vendite per oltre 20 milioni di unità, Sony annuncia aumento della produzione

PS5 ha totalizzato vendite per oltre 20 milioni di unità in tutto il mondo: lo ha annunciato ufficialmente Sony, aggiornando i numeri della sua attuale ammiraglia e comunicando anche che ci sarà un significativo aumento della produzione per quest'anno.

Rispetto al dato dei 19,3 milioni di PS5 ufficializzato appena tre settimane fa e aggiornato alla fine di marzo, la casa giapponese è dunque stata in grado di piazzare altre 700.000 PlayStation 5.

"Siamo felici di annunciare che Sony Interactive Entertainment ha venduto oltre 20 milioni di PlayStation 5 in tutto il mondo", ha dichiarato Veronica Rogers, senior vice-president nonché capo della divisione Global Sales and Business Operations presso SIE.

"Fin dal lancio di PS5 i nostri team hanno lavorato senza sosta per offrire agli utenti una console davvero next-gen, che ha conquistato il mondo, e vogliamo approfittare di questa occasione per ringraziare i fan per il loro supporto."

"La vostra passione per il brand PlayStation è ciò che ci motiva e ci ispira a realizzare tecnologie innovative, disegnare il futuro del gaming e continuare a costruire per voi il 'best place to play'."

"Ai fan che ancora non hanno potuto mettere le mani sulla console vogliamo dire che stiamo pianificando un significativo aumento della produzione di PS5 per quest'anno, così da assicurarci che PlayStation 5 possa essere disponibile per chiunque desideri acquistarla."