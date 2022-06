Il Cortocircuito di oggi parla di State of Play e casse premio

Il Cortocircuito ritorna oggi, in diretta su Twitch, a partire dalle 17:00, con una puntata memorabile della nostra rubrica settimanale, sempre in compagnia di Pierpaolo Greco, Alessio Pianesani e Francesco Serino con un paio di argomenti di sicuro interesse, andando a coprire lo State of Play di ieri e la questione loot box.

Dopo due settimane di assenza, la puntata si presenta decisamente ricca perché gli spunti di riflessione presi in considerazione sono veramente molti, in questa settimana. Il primo argomento di oggi è la conferenza State of Play di Sony PlayStation, andata in scena ieri sera e che pare tornata ai fasti degli eventi di questo tipo, dopo un lungo periodo di magra.

Inoltre, discuteremo anche delle ultime questioni riguardanti le loot box tra il ban di Diablo in Olanda e Belgio e l'investigazione richiesta in America dalle associazioni dei consumatori su FIFA. Nel frattempo, la trasmissione è già iniziata e proseguirà fino alle 18:30, sul canale Twitch di Multiplayer.it.

Insomma, c'è tanto da discutere con Pierpaolo, Francesco e Alessio in quella che si prospetta una puntata memorabile, in cui i nostri tre prodi reporter d'assalto nonché opinionisti da salotto buono dei videogiochi potranno esporre i loro punti di vista e considerazioni assortite.

Naturalmente ci sarà spazio anche per le vostre domande e per i vostri messaggi, che potete inviare in forma scritta od orale, iscrivendovi al nostro gruppo Telegram. Ne trasmetteremo il più possibile in diretta!

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi per ricevere le notifiche relative ai nuovi video!