PS5: vendite a 19,3 milioni, al di sotto delle previsioni, con PS4 a 117 milioni

Sony ha annunciato i dati aggiornati sulle vendite di PS5, che ha raggiunto la quota di 19,3 milioni di console distribuite nel mondo, un dato decisamente positivo ma comunque al di sotto delle previsioni che erano state stabilite dalla compagnia.

Per l'anno fiscale 2021, Sony ha dunque venduto 11,5 milioni di PS5, mentre il target era stato fissato a 14,8 milioni di unità, mancando dunque l'obiettivo di oltre 3 milioni di unità. D'altra parte, anche alla fine del 2021 aveva avvertito gli investitori sulla difficoltà di raggiungere l'obiettivo, considerando la crisi persistente dei semiconduttori e l'impossibilità di mantenere un adeguato ritmo di produzione.

Il problema è dunque sempre lo stesso: la scarsità di unità prodotte e immesse sul mercato limita i numeri di PS5, considerando che la domanda resta comunque estremamente alta.

Sony PlayStation 5

Nel frattempo, PS4 continua a vendere anche se ovviamente a ritmo molto ridotto rispetto a prima: con altre 100.000 console vendute nel trimestre concluso il 31 marzo 2022, il totale di PS4 vendute nel mondo ammonta ora a 117 milioni di unità.

La quantità di PS4 è ancora impressionante ma è chiaro che il testimone è ormai passato a PS5, il cui pieno potenziale sul mercato verrà raggiunto solo una volta arrivati a un'adeguata fornitura di console in vendita. L'ultimo dato ufficiale fornito da Sony riguardava i 10,1 milioni di unità vendute per PS5, risalente alla scorsa estate e relativo alla fine del trimestre a giugno 2021. C'è stato dunque un calo nel ritmo di vendita per PS5, dai circa 10 milioni venduti nei primi 7 mesi. Purtroppo il problema della scarsità di semiconduttori è previsto proseguire ancora, secondo alcuni fino al 2024.

In ogni caso, per il prossimo anno fiscale (che si conclude a marzo 2023) Sony prevede di vendere 18 milioni di PS5, cosa che sottintende una notevole accelerazione sul fronte della produzione di hardware. Si tratta comunque di un altro calo nelle stime, considerando che inizialmente erano previste 22,6 milioni di unità vendute nell'anno fiscale 2023.