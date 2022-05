Nintendo Switch ha venduto 107,65 milioni di unità, è un successo immenso

Le vendite globali di Nintendo Switch finora sono davvero eccellenti: 107,65 milioni di unità. Il dato è ufficiale, nel senso che è Nintendo stessa ad averlo fornito nel suo ultimo resoconto finanziario, pubblicato a chiusura dell'anno fiscale. Quindi parliamo di vendite aggiornate al 31 marzo 2022.

Le vendite aggiornate di Nintendo Switch

Oltre alle vendite hardware, la compagnia di Mario ha aggiornato anche sulle vendite software, che hanno raggiunto un gran totale di 822,18 milioni di unità. Si tratta di numeri davvero ottimi, che fanno ben capire tutte le ultime mosse di Nintendo.

Comunque sia, nell'anno fiscale corrente, iniziato il 1° aprile 2022, l'obiettivo è quello di vendere altri 21 milioni di Nintendo Switch, il che porterebbe la console ibrida a una diffusione globale di quasi 130 milioni di unità al 31 marzo 2023. Certo, bisogna sempre considerare la crisi dei semiconduttori e i problemi di scorte, che stanno iniziando a colpire anche Nintendo.

Comunque sia, con tutti i giochi esclusivi e non in uscita nel corso del 2022, si tratta di un obiettivo fattibilissimo. Tra le tre console di punta attualmente sul mercato, Nintendo Switch è quella che ha la line up annunciata più ricca in assoluto, almeno per l'anno corrente.