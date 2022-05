Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes: sviluppatori stanno valutando il port per Nintendo Switch

Lo sviluppatore Rabbit and Bear sta valutando la fattibilità tecnica di un port di Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes per Nintendo Switch. Per chi non lo conosce, si tratta del successore spirituale della serie Suikoden, finanziato tramite Kickstarter e annunciato per PC, console Xbox e console PlayStation.

All'epoca della campagna Kickstarter, lo studio disse che avrebbe portato Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes sulla prossima console di Nintendo, a causa dei troppi limiti di Nintendo Switch. Ora però ha fatto un passo indietro e ha pubblicato un aggiornamento per il lancio di Eiyuden Chronicle: Rising, prequel che uscirà anche sulla console di Nintendo, affermando che una versione Nintendo Switch di Hundred Heroes non è esclusa.

"Anche se la pubblicazione di Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes su Nintendo Switch non è confermata, stiamo compiendo delle analisi tecnologiche per svilupparla."

Naturalmente, come specificato, questa non va presa per una conferma. Comunque sia l'interesse c'è ed è evidente, anche perché un titolo come Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes potrebbe vendere meglio su Nintendo Switch che sulle altre console, in particolare in Giappone dove la base installata è molto ampia.

Eiyuden Chronicle: Rising è disponibile da oggi per PC, PS5, Xbox Series X e S, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Chi lo giocherà su Nintendo Switch potrà usufruire dei contenuti in crossover con qualsiasi altra piattaforma. L'uscita di Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes è prevista per il prossimo anno.