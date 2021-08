PS5: vendite per 10,1 milioni di unità, PlayStation 4 a quota 116,4 milioni

PS5 ha totalizzato vendite per 10,1 milioni di unità, mentre PlayStation 4 ha raggiunto i 116,4 milioni: sono i dati ufficiali dell'ultimo trimestre fiscale di Sony.

La notizia che PS5 ha raggiunto i 10 milioni di unità era stata anticipata nei giorni scorsi, ma ora abbiamo i dettagli. Fra aprile, maggio e giugno 2021 la nuova console ha piazzato 2,3 milioni di pezzi.

Per quanto riguarda invece PS4, sono state aggiunte 500.000 unità al totale: un calo netto rispetto agli 1,9 milioni dello stesso trimestre del 2020, ma del tutto naturale considerato l'arrivo del nuovo modello e la mancanza di particolari promozioni sull'ex ammiraglia.

Gli abbonati a PlayStation Plus al 30 giugno sono risultati essere 46,3 milioni, il che significa che c'è stato un incremento di 1,3 milioni di sottoscrizioni rispetto allo scorso anno.

Infine il software: 63,6 milioni di copie vendute fra PS5 e PS4 nell'ultimo trimestre, in calo rispetto ai 91,4 milioni dello stesso periodo del 2020. 10,5 milioni sono stati giochi first party, altro dato in calo se pensiamo che lo scorso anno erano 18,7 milioni.

Curiosamente, è diminuita anche la percentuale delle vendite in formato digitale, che si attesta al 71% e che invece nello stesso trimestre del 2020 era al 74%. Forse l'aumento dei prezzi ha spinto più persone a optare per le versioni fisiche dei giochi?